DHA DIŞ - KKTC: Akıncı ve Rum lider 9 Ağustos'ta görüşecek

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis'in 9 Ağustos Cuma günü saat 10.30'da gayrı resmi bir görüşme için bir araya geleceklerini açıkladı.

Kaynak: DHA