DHA DIŞ - KKTC: Akıncı ve Rum lider 9 Ağustos'ta görüşecek
KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis'in 9 Ağustos Cuma günü saat 10.30'da gayrı resmi bir görüşme için bir araya geleceklerini açıkladı.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis'in 9 Ağustos Cuma günü saat 10.30'da gayrı resmi bir görüşme için bir araya geleceklerini açıkladı.
Kaynak: DHA
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