DHA DIŞ -Etna Yanardağı yeniden harekete geçti
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DHA DIŞ -Etna Yanardağı yeniden harekete geçti

04.01.2021 12:54 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:58
DHA DIŞ -Etna Yanardağı yeniden harekete geçti

İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna Yanardağı yeniden harekete geçti.

İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna Yanardağı yeniden harekete geçti. Gökyüzünü kaplayan dumanlar kameraya saniye saniye yansıdı.

İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna Yanardağı Aralık ayından sonra ilk kez yeniden harekete geçti. Gece geç saatlerde Avrupa'nın en yüksek yanardağının güneydoğudaki kraterinden gökyüzüne doğru yükselen lav, "muhteşem" bir doğa gösterisi sundu. Yetkililer, son birkaç gün içinde Etna'nın güney kanadında 3,8 büyüklüğünde yaklaşık 40 deprem meydana geldiğini açıkladı. 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna her yıl farklı tarihlerde aktifleşerek etrafa lav ve kül savuruyor.

- İtalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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