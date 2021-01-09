Endonezya'da yolcu uçağı ile irtibat kesildi

Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalanan Sriwijaya'ya ait bir yolcu uçağı radardan kayboldu. Uçakta mürettebatla birlikte 62 kişi olduğu bildirildi. Endonezya'da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalanan Sriwijaya'ya ait bir yolcu uçağı radardan kayboldu. Endonezya'da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı. Endonezya medyası, uçağın Batı Kalimantan bölgesindeki Pontianak'a gitmek üzere Cakarta'dan havalandığını aktardı Uçakta mürettebatla birlikte 62 kişi olduğu bildirildi. Uçakta bulunan 56 yolcudan 10'unun çocuk olduğu bilgisi de ajanslarda yer aldı. Sriwijaya Havayolları kaybolan uçakla ilgili olarak resmi açıklamada bulunmadan önce olay hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Havayolu yetkilileri uçakla en son iletişimin yerel saatle 14.40'ta kurulduğunu aktardı.

YER TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, koordinatının henüz belirlenemediği uçağın yerinin tespit edilmesi konusunda Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi ile çalışmaların sürdüğünü kaydetti

UÇAĞA AİT PARÇALAR YAYINLANDI

Öte yandan, FlightRadar24'de yer alan bilgiye göre uçağın modelinin 27 yaşında bir Boeing 737-500 olduğu anlaşıldı. Hava takip sistemlerinin aktardığı bilgiye göre kaybolan uçak Cakarta'dan havalandıktan yaklaşık 4 dakika sonra 10 bin feet (yaklaşık 3 bin metre) irtifa kaybetti. Endonezya'da irtibatın kesildiği Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının denize düştüğünden endişe ediliyordu.Yerel medyada da denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı