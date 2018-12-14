Dha Dış - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Görüştü
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
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