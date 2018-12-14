Dha Dış - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Görüştü

Dha Dış - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Görüştü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Dha Dış - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Görüştü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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görüşmeden görüntüler

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