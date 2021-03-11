DHA DIŞ 'Bakan Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Hicab ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

DHA DIŞ 'Bakan Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Hicab ile görüştü

11.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:54

DHA DIŞ 'Bakan Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Hicab ile görüştüKatar, (DHA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Riyad Hicab ile görüştü.

DHA DIŞ 'Bakan Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Hicab ile görüştü

Katar, (DHA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Riyad Hicab ile görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Riyad Hicab ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, 'Üçlü toplantı için geldiğimiz Katar'da Suriye eski Başbakanı Riyad Hicab'la Suriye'deki son duruma ilişkin gelişmeleri ele aldık' ifadelerini kullandı.

DHA DIŞ 'Bakan Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Hicab ile görüştü
DHA DIŞ 'Bakan Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Hicab ile görüştü
DHA DIŞ 'Bakan Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Hicab ile görüştü
DHA DIŞ 'Bakan Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Hicab ile görüştü
DHA DIŞ 'Bakan Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Hicab ile görüştü
DHA DIŞ 'Bakan Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Hicab ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Prens Harry Murat Balcı Şevket Çoruh
Spor Ali Koç Mesut Özil Hakan Kutlu Ali Şansalan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA DIŞ 'Bakan Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Hicab ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 12:15:31. #1.14#
title