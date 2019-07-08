ABD'de, aşırı yağışlardan çöken yol otomobili böyle yuttu

ABD'de, aşırı yağışlardan çöken yol otomobili böyle yuttu

ABD'de, aşırı yağışlar nedeniyle çöken yolda oluşan çukura düşen otomobil, toprak altında kaldı. Dev çukurun meydana geldiği yolun birkaç gün kapalı kalacağı belirtildi.

ABD'de yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düşen otomobil, toprağın altında kaldı. Yetkililer, yağışlar sonucu yol altından geçen borunun patlaması sonucu yolun çöktüğünü duyurdu.

Olay, Virginia eyaletindeki Woodbridge bölgesinde meydana geldi. Yolun çökmesi sonucu oluşan çukur, bir otomobili içine çekti.

BİRKAÇ GÜN KAPALI KALACAK

Virginia Ulaştırma Bakanlığı, aşırı yağışlar sonucu yolun altından geçen boru hattının patlaması sonucu yolun çöktüğünü ve yolun birkaç gün kapalı kalacağını duyurdu.

Kaynak: DHA
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