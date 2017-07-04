Dha Ankara - Hsk'dan Yaz Kararnamesi: 780 Hakim ve Savcının Yeri Değişti

HSK 1. Dairesince düzenlenen yaz kararnamesiyle 780 hakim ve savcının yeri değişti.



780 hakim ve savcının yeri HSK 1. Dairesince alınan yaz kararnamesiyle değişti. Konuyla ilgili açıklama ise Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve HSK üyesi Kenan İpek'ten geldi. İpek, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "HSK 1. Dairesince 780 kişilik (hakim/savcı) yaz kararnamesi çalışması tamamlanmıştır. Adalet teşkilatımız ve Milletimiz için hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.



Haber: ANKARA,