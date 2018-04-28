Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rektör Ataması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Halil Akkanat'ı yeniden atadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Halil Akkanat'ı yeniden atadı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan duyuruda, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Halil Akkanat'ı yeniden atamışlardır" ifadelerine yer verildi.
Haber: ANKARA,