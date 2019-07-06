DHA ANKARA - Adalet Bakan Yardımcısı Menteş, AYM üyeliğine seçildi
ADALET Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçildi.
ADALET Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; AYM üyeliğine, anayasanın 146 ve 147'inci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş seçildi.
Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,
Kaynak: DHA
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