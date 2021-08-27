DGS tercihleri ne zaman? DGS taban puanları kaç? 2021 ÖSYM DGS kılavuzu yayınlandı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DGS tercihleri ne zaman? DGS taban puanları kaç? 2021 ÖSYM DGS kılavuzu yayınlandı!

DGS tercihleri ne zaman? DGS taban puanları kaç? 2021 ÖSYM DGS kılavuzu yayınlandı!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Öğrencilerin merakla beklediği DGS tercih kılavuzu yayınlandı. Tercihler hakkında tüm detayların yer aldığı kılavuz ile adaylar tercihlerini yapabilecek. Peki, 2021 ÖSYM DGS kılavuzu yayınlandı! DGS tercihleri ne zaman?

DGS'ye giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından heyecanla tercihleri beklemeye başlamışlardı. Son dakika açıklaması ile DGS tercihkılavuzu yayınlandı. Peki, DGS tercihleri ne zaman? DGS taban puanları kaç? 2021 ÖSYM DGS kılavuzu yayınlandı!

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey GeçişSınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS TABAN PUANLARI KAÇ?

DGS tercih işlemleri için ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzlardan bilgi alarak tercihlerinizi yapabilirsiniz.

• TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

• TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI
 Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

• TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Mustafa Şentop Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Murat Boz Metin Çekmez Acun Ilıcalı Celil Nalçakan
Spor Erol Bulut Burak Elmas Alper Yılmaz Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
DGS tercihleri ne zaman? DGS taban puanları kaç? 2021 ÖSYM DGS kılavuzu yayınlandı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 12:26:59. #1.14#

title