DGS tercihleri ne zaman? DGS taban puanları kaç? 2021 ÖSYM DGS kılavuzu yayınlandı!
Öğrencilerin merakla beklediği DGS tercih kılavuzu yayınlandı. Tercihler hakkında tüm detayların yer aldığı kılavuz ile adaylar tercihlerini yapabilecek. Peki, 2021 ÖSYM DGS kılavuzu yayınlandı! DGS tercihleri ne zaman?
DGS'ye giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından heyecanla tercihleri beklemeye başlamışlardı. Son dakika açıklaması ile DGS tercihkılavuzu yayınlandı. Peki, DGS tercihleri ne zaman? DGS taban puanları kaç? 2021 ÖSYM DGS kılavuzu yayınlandı!
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey GeçişSınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.
Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
DGS TABAN PUANLARI KAÇ?
DGS tercih işlemleri için ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzlardan bilgi alarak tercihlerinizi yapabilirsiniz.
• TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
• TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI
Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
• TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI