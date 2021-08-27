DGS tercihleri ne zaman? DGS taban puanları kaç? 2021 ÖSYM DGS kılavuzu yayınlandı!

Öğrencilerin merakla beklediği DGS tercih kılavuzu yayınlandı. Tercihler hakkında tüm detayların yer aldığı kılavuz ile adaylar tercihlerini yapabilecek. Peki, 2021 ÖSYM DGS kılavuzu yayınlandı! DGS tercihleri ne zaman?