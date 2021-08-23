DGS tercihleri ne zaman başlıyor 2021? DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu belli oldu mu?

İki yıllık ön lisans diplomalarını lisans diplomasına çevirmek isteyen adayların girdiği DGS tercihleri ne zaman başlıyor? Tercihlerin ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar DGS tercihleri ne zaman başlıyor 2021? araştırmakta. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlıyor 2021? DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu belli oldu mu?

Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Öğrenciler, sonuçların ardından DGS tercihleri için beklemeye başladı. Bilindiği gibi, DGS tercih kılavuzu ile beraber DGS tercih süreci başlayacak. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu hangi tarihte yayınlanacak? DGS tercihleri ne zaman başlıyor 2021? DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih de henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih göz önüne alındığında, 2021 DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen 2021 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından yayınlanacak.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.