DGS tercih kılavuzu yayımlandı! DGS tercih işlemi nasıl yapılır? DGS tercih robotu 2020
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DGS tercih kılavuzu yayımlandı! DGS tercih işlemi nasıl yapılır? DGS tercih robotu 2020

25.09.2020 14:50 | Son Güncelleme: 25.09.2020 14:54
DGS tercih kılavuzu yayımlandı! DGS tercih işlemi nasıl yapılır? DGS tercih robotu 2020

ÖSYM, DGS sonuçlarını kısa süre önce açıklamıştı. 2020 DGS taban ve taban puanları ardından da DGS tercih kılavuzu yayımlandı. Peki, DGS tercihi nasıl ve nereden yapılır? İki yıllık eğitimi dört yıla tamamlamak isteyenlerin girdiği Dikey Geçiş Sınavı tercih robotu haberimizde.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 9 Ağustos'ta gerçekleştirildi ve sonuçlar kısa süre sonra da açıklandı. ÖSYM, DGS tercih işlemlerini başlattı. Adaylar ÖSYM'nin sayfasından 2 Ekim'e kadar tercihlerini yapmış olacaklar. DGS tercih kılavuzu...

DGS TERCİHLERİ BAŞLADI!

2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) tercih işlemleri, 25 Eylül-02 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri 02 Ekim 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'ninhttps://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

DGS BAŞVURU KILAVUZU...

Yerleştirme işleminde, 2020-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

2020 DGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN...

DGS TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri 25 Eylül-2 Ekim 2020 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2'de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo1'deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2'nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir. Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

İlgili Haberler

DGS taban ve tavan puanları açıklandı! DGS tercihleri ne zaman? DGS tercihleri nasıl yapılır?
DGS taban ve tavan puanları açıklandı! DGS tercihleri ne zaman? DGS tercihleri nasıl yapılır?
DGS tercihleri ne zaman? 2020 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS tercihleri nasıl yapılır?
DGS tercihleri ne zaman? 2020 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS tercihleri nasıl yapılır?
DGS hukuk fakültesi taban puanları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS Hukuk Fakültesi taban puanlar boş kontenjanlar!
DGS hukuk fakültesi taban puanları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS Hukuk Fakültesi taban puanlar boş kontenjanlar!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Charles Michel Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülay Hande Erçel Özlem Yıldız Demet Akalın
Spor Falcao Sörloth Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Tv Uefa Sabah Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DGS tercih kılavuzu yayımlandı! DGS tercih işlemi nasıl yapılır? DGS tercih robotu 2020 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 14:54:39. #1.14#
title