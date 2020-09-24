2020 DGS tercih işlemleri yarın başlıyor
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2020 DGS tercih işlemleri yarın başlıyor

24.09.2020 16:09 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:16
2020 DGS tercih işlemleri yarın başlıyor

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerini yarın başlatacaklarını açıkladı.

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerini yarın başlatacaklarını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli DGS adaylarımız, 2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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