DGS sonucuna okul puanı ekleniyor mu? DGS sonucuna okul puanı ekleniyor mu?

Son Dakika: Açıklanan DGS sonuçlarına okul puanı eklenip eklenmediği merak konusu oldu. Aldıkları puanların içerisinde başarı puanı olup olmadığını merak eden adaylar bu konuda araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, DGS sonucuna okul puanı ekleniyor mu? DGS sonucuna okul puanı ekleniyor mu?

Son Dakika: Önlisans eğitimlerini lisansa yükseltmek isteyenlerin katıldığı sınav DGS bugün itibari ile açıklandı. Açıklanan DGS sonuçlarına okul puanı eklenip eklenmediği merak konusu oldu. Aldıkları puanların içerisinde başarı puanı olup olmadığını merak eden adaylar bu konuda araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, DGS sonucuna okul puanı ekleniyor mu? DGS sonucuna okul puanı ekleniyor mu? İşte detaylar haberimizde...

DGS PUANINA OKUL PUANI EKLENİYOR MU?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI

2020-DGS'ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

2020-DGS'ye başvuran adaylardan YÖKSİS'te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS'ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP'nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir ("AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ" başlıklı madde).

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, 4 Ağustos 2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1 nci maddesi ile 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve

Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik'in 7 nci maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Akademik not ortalamalarından elde edilecek Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır." 2020-DGS'de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir.