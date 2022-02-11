DGS'de baraj var mı? Dikey Geçiş Sınavı'nda baraj var mı, puanı kaç?

Dikey Geçiş Sınavı'nda baraj var mı? Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Peki, DGS'de baraj var mı? İşte detaylar...

DGS'DE BARAJ VAR MI?

Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) baraj yoktur.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuru süreci ise 13-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

2022 DGS SINAVI NE ZAMAN?

DGS 2022, 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sonuçlar ise 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

DGS'YE KİMLER GİRER?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

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