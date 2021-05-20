DGS başvuruları ne zaman 2021? DGS puan hesaplama!
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DGS başvuruları ne zaman 2021? DGS puan hesaplama!

DGS başvuruları ne zaman 2021? DGS puan hesaplama!
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Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Önlisans programından lisans programına geçmek isteyenlerin heyecanla beklediği sınav ne zaman? DGS başvuruları ne zaman 2021? DGS puan hesaplama! Dikey Geçiş Sınavı (DGS), meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan veya son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan kişilerin, lisans programlarına dikey geçiş yapmalarını sağlayan sınavdır. DGS başvuru ne zaman 2021?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Önlisans programından lisans programına geçmek isteyenlerin heyecanla beklediği sınav ne zaman? DGS başvuruları ne zaman 2021? DGS puan hesaplama! İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar için 2021 DGS takvimi açıklandı.

2021 DGS NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre 2021 yılında DGS sınavı 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları ise 12 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacaktır.

DGS sınav başvuru tarihleri 21 Mayıs 2021 - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasındadır. Geç başvuru günü ise 8 Haziran 2021 tarihidir.

ÖSYM sınav başvurularını https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alacak.

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