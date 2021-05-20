DGS başvuruları ne zaman 2021? DGS puan hesaplama!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Önlisans programından lisans programına geçmek isteyenlerin heyecanla beklediği sınav ne zaman? DGS başvuruları ne zaman 2021? DGS puan hesaplama! Dikey Geçiş Sınavı (DGS), meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan veya son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan kişilerin, lisans programlarına dikey geçiş yapmalarını sağlayan sınavdır. DGS başvuru ne zaman 2021?