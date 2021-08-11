DGS 2021 taban puanları! DGS başarı sıralamaları, kontenjanlar ve yerleştirme puanları!

Son Dakika: DGS taban puanları adaylar tarafından araştırılmaya başladı. 2021 DGS sonuçları bugün adayların erişime açıldı. DGS sonuçlarının belli olmasından sonra adayları tercih dönemi bekleyecek. Tercih listeleri ise taban puanlarına göre belirlenecek. Peki, 2021 DGS taban puanları nedir? DGS 2021 taban puanları! DGS başarı sıralamaları, kontenjanlar ve yerleştirme puanları!

Son Dakika: DGS taban puanları adaylar tarafından araştırılmaya başladı. 2021 DGS sonuçları bugün adayların erişime açıldı. DGS sonuçlarının belli olmasından sonra adayları tercih dönemi bekleyecek. Tercih listeleri ise taban puanlarına göre belirlenecek. Peki, 2021 DGS taban puanları nedir? DGS 2021 taban puanları! DGS başarı sıralamaları, kontenjanlar ve yerleştirme puanları! DGS tercihleri ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

DGS 2021 TABAN PUANLARI!

DGS 2021 sonuçları bugün açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

DGS 2021 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılacak yükseköğretim lisans programları belli oldu. Bu kapsamda, okulların öğretim süresi, boş kontenjanları ve taban puanları da belli oldu.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih sürecine ilişkin ÖSYM henüz bir açıklamada bulunmadı. Ancak önceki sınavlara bakıldığında DGS tercih sürecinin sınav sonuçları açıklandıktan 4-5 gün sonra başlayacağı tahmin ediliyor. Ağustos ayının üçüncü haftasında başlayacağı öngörülen tercih sürecinde adaylara 30 adet tercih yapma hakkı sunuluyor.

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