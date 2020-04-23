Dezenfeksiyon için kullanılan kimyasallar için uyarı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Dezenfeksiyon için kullanılan kimyasallar için uyarı - Haberler
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Koronavirüs, Aydın, Güncel, Haber

Dezenfeksiyon için kullanılan kimyasallar için uyarı

Dezenfeksiyon için kullanılan kimyasallar için uyarıTÜRKİYE'de, koronavirüs salgınının ardından deterjan ve kimyasal maddelerle açık alanlardaki dezenfeksiyon sırasında doğaya bırakılan kalıntılar, çevre ve insan sağlığı için risk oluşturuyor.

23.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:54
Dezenfeksiyon için kullanılan kimyasallar için uyarı

Dezenfeksiyon için kullanılan kimyasallar için uyarı

TÜRKİYE'de, koronavirüs salgınının ardından deterjan ve kimyasal maddelerle açık alanlardaki dezenfeksiyon sırasında doğaya bırakılan kalıntılar, çevre ve insan sağlığı için risk oluşturuyor. Koronavirüsün dış mekanlarda uzun süre yaşamadığına dikkat çeken uzmanlar, açık alanlarda çok fazla kimyasal madde kullanılarak temizlik yapılmaması önerisinde bulundu.

Türkiye'de koronavirüs salgının ardından belediyeler; cadde, sokak ve parklar ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda çamaşır suyu ve kimyasal içerikli temizlik maddeleri ile dezenfekte çalışması başlattı. Deterjan ve kimyasal maddelerle açık alanlardaki dezenfeksiyon sırasında doğaya bırakılan kalıntıların çevre ve insan sağlığı için risk oluşturduğu belirtildi. Koronavirüsün dış mekanlarda uzun süre yaşamadığına dikkat çeken uzmanlar, açık alanlarda çok fazla kimyasal madde kullanılarak temizlik yapılması yerine sabun, deterjan ve seyreltilmiş çamaşır suyunun uygun dozlarda kullanılması önerisinde bulundu.

'SOKAKLARI SABUNLA SUYLA YIKAYIN'

Koronavirüsün öksürük ve insan çıkartıları yoluyla bulaştığını ve virüsün dış mekanlarda uzun süre yaşayamadığını söyleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, dış mekanlarda yapılan dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılan kimyasalların toksik özelliği olduğunu ve bunun da doğa, çevre, insan ve hayvan sağlığı ile bitkilere zararı olabileceğini söyledi.

'ÇEVRE VE SAĞLIK SORUNLARI YARATABİLİR'

Dış mekanlarda genel temizlik çalışmalarının yeterli olacağını ve dezenfektan kullanılmasının gerekli olmadığını söyleyen Aydın, "Ağır metal içerebilen kimyasallar doğada birikerek daha büyük çevre ve sağlık sorunları yaratabilir. Koronavirüse karşı açık alan temizliğinde kullanılan hidrojen peroksit maddesinin çevreye ciddi bir zararı yok. Ancak etkisini artırmak için nanoteknolojik endüstriyel çalışmalarla buna gümüş metali (gümüş iyonu) gibi başka kimyasalların karıştırılması risk oluşturur. Belki kendisi doğada bozulabilir ama içindeki diğer kimyasal maddeler birikebilir ve zarar verebilir" dedi.

'HİÇBİR FAYDASI YOK, HATTA ZARARI OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Çevreye zarar vermemesi için kimyasal maddelerin karıştırılmaması ve fazla kullanılmaması gerektiğini belirten Aydın, "Dezenfektanlar yararlı mikroorganizmaları da yok ederek evrendeki biyolojik dönüşümü bozabilir. Dezenfektanları verim almayacağınız ortam ve şekilde kullanarak tüketimlerini artırırsanız, lisanslı ve düzgün üretimi boşa kullanmış oluyorsunuz. Merdiven altı imalatlar artıyor. Hiçbir faydası yok, hatta zararı olabileceğini düşünüyorum. Sokakta, dışarıda, parkta, bahçede bunu kullanmaya hiç gerek yok" diye konuştu.

DOÇ. DR. ALKAN: GEREĞİNDEN FAZLA KULLANMAK RİSKLİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi ve Kimyagerler Derneği Karadeniz Şube Başkanı Doç. Dr. Ali Alkan da iç ve dış mekan hijyeni için Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği dezenfektanların kullanılmasının doğru olduğunu söyledi. Halk arasında çamaşır suyu olarak bilinen sodyum hipokloritin 50 kat seyreltilerek kullanılmasını öneren Doç. Dr Alkan, "En zararsızı dediğimiz sodyum hipoklorit bile kloramin bileşikleri oluşturabilir. Bunun su ortamlarının ph dengesini bozarak ekolojik dengenin bozulmasında ufak da olsa katkıları var. Bunu kesinlikle inkar edemeyiz. Şu an için göremediğimiz ama etkisini daha sonraki aşamalarda görecek olduğumuz tüm kirleticilerin ulaştığı denizler, göller ve su kaynaklarının kirlenmesinin etkilerini görme ihtimalimiz mümkün. Ümit ediyorum ki, koronavirüs felaketinden çok yakın zamanda sadece ülkemiz değil, tüm insanlık bir şekilde kurtulacak. Fakat doğanın geleceğimiz olduğunu ve geleceğimizi riske atmamamız gerektiğini söylemeliyim. Hijyen bu günler için önemli bir konu fakat gereğinden fazla kullanılan temizlik malzemeleri de yarın karşımıza çevresel riskler olarak çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

'DOĞAYA SAYGI DUYMADIK, DOĞA DA BİZE DUYMAYACAK'

Koronavirüs salgınından korunmak için dış mekanlarda yapılan dezenfeksiyon çalışmalarının abartılı bulan Cevat Akbal da, "Çevreyi dezenfeksiyon etmenin bir anlamı yok, kendimizi dezenfeksiyon edelim. Bu virüs taşın üstündeyse her yeri ilaçlamayarak kurtaramayız. Doğaya sahip çıkmak için insanların böyle bir felaket mi yaşaması lazımdı? Doğayla beraber yaşıyoruz. Buna saygı duymuyorsak doğa da bize saygı duymayacak" diye konuştu.

Mesut Taşan ise dış mekanlar dezenfeksiyon edilse de bulaş riskinin her zaman var olacağını ve bunun yerine uzun süreli sokağa çıkma yasağı uygulanması gerektiğini söyledi.

Dezenfeksiyon için kullanılan kimyasallar için uyarı

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Koronavirüs testine para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testine para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Haberler
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 dolar yaptı Haberler
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 dolar yaptı
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları
Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Muhammet Emin Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak
Magazin Aslı Enver Hande Yener Serdar Ortaç Cengiz Kurtoğlu
Spor Mesut Özil Tamer Tuna Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çocuk Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Dezenfeksiyon için kullanılan kimyasallar için uyarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 11:36:29. #1.15#
title