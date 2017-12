Dezavantajlı Öğrencilere Zeka Oyunları ve Bilim Uygulamaları Eğitimi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin (İMÜ) yürüttüğü, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) destekli Bilim ve Zeka Projesi ile Maltepe ilçesinde 10 okulda, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı 2 bin 550 öğrenciye, Zeka Oyunları ve Bilim Uygulamaları eğitimi verildi.



İMÜ'den yapılan açıklamada Maltepe ilçesinde, Zümrütevler ve Gülensu mahallelerinde 10 okulda toplam 2 bin 550 öğrenciye Bilim ve Zeka Oyunları Uygulamaları Eğitimi verilerek her okula bir destek sınıfı kurulan proje kapsamında, öğrencilere 20 kişilik sınıflarda, her öğrenci için toplam 320 dakikalık eğitimler verildiği belirtildi.



İMÜ güney yerleşkesinde gerçekleştirilen, Bilim ve Zeka Projesi'nin kapanış programına İMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çiçekler, İMÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Can, İSTKA Genel Sekreteri Özgül Özkan, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan ve proje kapsamındaki okulların öğretmen ve müdürleri ile eğitim alan öğrenciler ve velilerin katıldığı bildirildi.



İMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çiçekler, projeyle, çocukların fen bilimlerine ön yargısız yaklaşıp, bilimle objektif bakış açısına sahip olacaklarını belirterek, öğrencilerin tüm bu bilgileri yalnızca kağıt üzerinde öğrenmek yerine, üniversite çağına gelene kadar tecrübe ederek öğrenmelerinin çok değerli olduğunu kaydetti.



Proje sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ailelerin çocukları üzerinde uygulandı



Proje koordinatörü Doç. Dr. Rahmet Savaş'ın sözlerine yer verilen açıklamada, projenin İMÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Karaman'ın "özel yetenekliler" ile ilgili bir proje yapma arzusu ile başladığını, planlanma ve geliştirme sürecinin ise pek çok kurum ve alanında uzman kişilerle görüşülerek tamamlandığı ifade edildi.



Toplumdaki zeki çocukların içerisinde bulunduğu şartlar sebebiyle yeteneklerini kaybettiğine değinen Savaş'ın açıklamalarında şu ifadelere yer verildi:



"Çocukluk çağları imkansızlık ile geçen ve fakat karşılaştığı fırsatları değerlendirip, çalışarak şu an alanında çok başarılı uzman kimseler de tanımışızdır. Ben de projenin geliştirilmesi sürecinde böyle bir kişi ile tanışma ve proje ile alakalı görüşme fırsatı buldum. O zaman, bu projenin sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ailelerin çocukları üzerinde uygulanarak, yeteneklerini keşfedip, geliştirmek amacıyla yapılmasına karar verdik. Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile her destek sınıfı için bilim, zeka ve sosyal beceri alanında 3 öğretmene eğitim verilmiş ve bu 3 farklı alanda 1 yıllık müfredat hazırlanmıştır. Eğitim alan öğretmenlerimizin, elde ettikleri bilgi ve beceriyi kendi okullarındaki diğer öğretmenlere aktarmış olmaları da bizi mutlu eden başka bir gelişmedir."



Proje danışmanı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Can ise öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi için sistemli ve düzenli bir eğitime ihtiyaçları bulunduğunu vurgulayarak, "Kurmuş olduğumuz destek sınıfları öğrencilere, yıl içerisinde öğrenilen bilgilerin uygulamalarını yapabilme imkanı sunacak ve eğitimi daha da eğlenceli hale getirecektir." görüşünü dile getirdi.



Proje destekçisi İSTKA Genel Sekreteri Özgül Özkan ise eğitimin günümüzde ekonomik ve sosyal kalkınmanın anahtarı olduğuna işaret ederek, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinin ancak nitelikli eğitim ile mümkün olduğunu ve bu sebeple daha iyi bir gelecek için çocuklarımızın eğitim hayatının desteklenmesinin büyük önem arz ettiğini kaydetti.