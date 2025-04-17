Devrim Nas kimdir? Devrim Nas kaç yaşında, nereli?

Devrim Nas kimdir sorusuna yanıt arayanlar için, oyunculuk ve tiyatro alanında uzun yıllardır aktif olan bir sanatçıdır. Eğitimini Türkiye'nin en köklü sanat okullarından birinde tamamlayan Devrim Nas, aynı zamanda kurduğu tiyatrolar ve yetiştirdiği öğrencilerle de tanınıyor. Peki, Devrim Nas kaç yaşında, nereli? İşte Devrim Nas'ın hayatı ve kariyerine dair detaylar…

DEVRİM NAS KİMDİR?

Devrim Nas, 10 Ocak 1972 tarihinde İstanbul'da doğmuş olan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

Devrim Nas, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1994 yılında Tiyatro Ti'yi, 2000 yılında ise Tiyatro Pera'yı kurmuştur. Ayrıca, Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümü'nde eğitmenlik yapmaktadır. Uluslararası tiyatro festivallerine katılmış ve birçok atölye çalışmasında yer almıştır.

Devrim Nas

OYUNCULUK KARİYERİ

Devrim Nas, televizyon izleyicileri tarafından en çok "Doktorlar" dizisinde canlandırdığı Uzman Opr. Dr. Arslan İbrahimoğlu karakteriyle tanınmaktadır. Ayrıca, "İkinci Bahar", "Melekler Adası", "Vatanım Sensin", "Yeşilçam" ve "Kızılcık Şerbeti" gibi dizilerde de rol almıştır. Sinema kariyerinde ise "Sis ve Gece", "Mavi Gözlü Dev", "Zübeyde: Analar ve Oğullar" gibi filmlerde yer almıştır.