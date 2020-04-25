Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - BOLU Bolu'da, devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Bolu'da, devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çepni köyü yakınlarında ormana giden Şükrü Akyol'un kullandığı 14 AK 547 plakalı traktör, ormanlık arazinin yanında bulunan bir tarlada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Traktörün devrileceğini anlayan sürücü, kendisini yere atarak kazadan kurtularak sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Şükrü Akyol, olay yerine gelen 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri ile Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa taşındıktan sonra Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA