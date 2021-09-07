Devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü
BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde Abdullah Turan (64) kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.
BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde Abdullah Turan (64) kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Adliye köyünde meydana geldi. Abdullah Turan kullandığı 11 SE 570 plakalı traktörle engebeli arazide giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Turan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen Osmaneli Jandarma Komutanlığı ve savcılık incelemesinin ardından Turan'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas