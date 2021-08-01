Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Bayram Korkmaz (71), hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Bayram Korkmaz (71), hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Kesmetepe Beldesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan 10 çocuk babası Bayram Korkmaz, 02 DB 697 plakalı traktörü ile çalışmak için tarlaya gitti. Bayram Korkmaz yönetimindeki traktör, tarladayken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Korkmaz'ı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Bayram Korkmaz'ın cansız bedeni morga konulurken, ölüm haber ini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan