Devrilen traktörün altında can verdi
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Devrilen traktörün altında can verdi

Devrilen traktörün altında can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'nın İbecik köyünde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Amasya'nın İbecik köyünde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Dursun Ateş yönetimindeki 60 TD 569 plakalı traktör engebeli tarla yolunda bir anlık dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak devrildi. 71 yaşındaki sürücü Ateş traktörün altında kaldı. Traktörden atlayan oğlu Safi ve kızı Mehtap ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede öldüğü belirlenen sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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