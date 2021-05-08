Devrilen traktörden şans eseri kurtuldu
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Devrilen traktörden şans eseri kurtuldu

Devrilen traktörden şans eseri kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındıklık bahçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındıklık bahçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Traktörün devrilme anı saniye saniye kayda alınırken, sürücü ise meydana gelen kazadan şans eseri kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Hendek ilçesi Kocatöngel Mahallesi'nde fındıklık bahçesinde çalışan D.T., traktörün kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan traktör ise devrildi. Taklalar atarak sürüklenen traktörden şans eseri kurtulan sürücünün burnu bile kanamadı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada dehşete düşüren anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı. Çekilen görüntülerde, traktörüyle fındıklık bahçesine girmeye çalıştığı esnada sürücünün kontrolünü kaybetmesi, traktörün taklalar atarak fındıklık bahçesinde sürüklenmesi ve sürücünün takla atan traktörden kurtulması yer aldı. - SAKARYA

Devrilen traktörden şans eseri kurtuldu
Devrilen traktörden şans eseri kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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