Son dakika haberi... Devrilen tırın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Devrilen tırın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / İsmail Atalay - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Devrilen tırın altında kalan çocuk hayatını kaybetti Uşak'ta kontrolden çıkan mısır yüklü tır yan devrildi.

Devrilen tırın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

UŞAK - Uşak'ta kontrolden çıkan mısır yüklü tır yan devrildi. Kazada sürücünün 10 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak-Ankara karayolu Hamamboğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alparslan A. yönetimindeki mısır yüklü 45 ABS 92 plakalı tır ile Ankara istikametine seyir halindeyken kontrolünden çıkarak yan devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücü ile devrilen aracın altında kalarak ağır yaralanan oğlu Emircan'ı Uşak Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki Emircan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babasının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika haberi... Devrilen tırın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Devrilen tırın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Devrilen tırın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Devrilen tırın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Devrilen tırın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Atalay

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