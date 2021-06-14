Devrilen tır Kayseri-Niğde kara yolunda ulaşımı aksattı
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Devrilen tır Kayseri-Niğde kara yolunda ulaşımı aksattı

Devrilen tır Kayseri-Niğde kara yolunda ulaşımı aksattı
Anadolu Ajansı / Ufuk Kocaeren - Haberler | Güncel

Kayseri'de beyaz eşya yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, Kayseri-Niğde kara yolunda ulaşım aksadı.

Kayseri'de beyaz eşya yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, Kayseri-Niğde kara yolunda ulaşım aksadı.

Adana'dan Kayseri'ye beyaz eşya taşıyan A.K'nin kullandığı 01 ACJ 437 tır, Kayseri-Niğde kara yolu İncesu ilçesi Büyükkum mevkisinde karşı şeride geçerek devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kara yolunda tek şeritten sağlanan ulaşım, tırın kaldırılmasıyla normale döndü.

Devrilen tır Kayseri-Niğde kara yolunda ulaşımı aksattı
Devrilen tır Kayseri-Niğde kara yolunda ulaşımı aksattı
Devrilen tır Kayseri-Niğde kara yolunda ulaşımı aksattı
Devrilen tır Kayseri-Niğde kara yolunda ulaşımı aksattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Kocaeren

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