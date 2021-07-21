Devrilen otobüsten kaçan Afgan göçmenler bahçede saklanırken yakalandı
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Devrilen otobüsten kaçan Afgan göçmenler bahçede saklanırken yakalandı

Devrilen otobüsten kaçan Afgan göçmenler bahçede saklanırken yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'nın Darende ilçesinde, Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin taşındığı otobüs şarampole devrildi.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin taşındığı otobüs şarampole devrildi. Kazada 2 Türk ve 1 Afgan yaralandı. Kazanın ardından kaçan Afganistan uyruklu 11 kişiden 9'u bahçede saklanırken yakalandı.

Kaza, sabaha karşı Aşağıulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Emin M. yönetimindeki 34 CGS 214 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mehmet E. ve yedek sürücü Seyyid Ahmet H. ile Afgan uyruklu bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye erleri tarafından sıkıştıkları otobüsten çıkarılıp, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların ifadeleri doğrultusunda, otobüsteki 11 Afgan kaçağın kaza sonrası kaçtığı belirlendi. Kazanın ardından bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçak göçmenlerden 9'unu bir bahçede saklanırken yakaladı. Kaçaklar İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, diğer 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.


Devrilen otobüsten kaçan Afgan göçmenler bahçede saklanırken yakalandı
Devrilen otobüsten kaçan Afgan göçmenler bahçede saklanırken yakalandı
Devrilen otobüsten kaçan Afgan göçmenler bahçede saklanırken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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