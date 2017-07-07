Devrilen Kamyonetteki 11 İnekten 4'ü Telef Oldu

Devrilen kamyonetteki 11 inekten 4'ü telef oldu



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen kamyonetteki 11 inekten 4'ü telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Akçakale - Şanlıurfa Hal Pazarı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 63 N 3963 plakalı büyükbaş hayvan taşıyan kamyonetin sürücüsü, kavşakta önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonunu çevirince takla attı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken kamyoneti kasasında bulunan 11 inekten 4'ü telef oldu.

Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken telef olan inekleri ise ekipler tarafından kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.