Devrilen Çöp Kamyonunda Sıkıştı

Sivas'ta devrilen çöp kamyonunda sıkışan işçi, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sivas İl Özel İdaresine ait Uğur Haykır yönetimindeki 58 FL 570 plakalı çöp kamyonu, Soğuk Çermik mevkisi Beypınar Köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan işçilerden Seyit Aslan kendi imkanlarıyla çıkarken Ahmet Yörük ise kamyonun kabininde sıkıştı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından Yörük, sıkıştığı yerden kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yörük'ün vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenildi.