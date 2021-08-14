Son dakika haberi... Devrilen dolabın altında kalan minik Kumsal, hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Devrilen dolabın altında kalan minik Kumsal, hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bahçede oyun oynarken devrilen ayakkabı dolabının altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bahçede oyun oynarken devrilen ayakkabı dolabının altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, İnegöl'ün kırsal Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. İmdat (41) ve Özlem K. (35) çiftinin çocuğu 3 yaşındaki Kumsal, evlerinin bahçesinde oynamaya başladı. Oynadığı sırada bahçedeki ahşap ayakkabı dolabına dokundu. Yerinden oynayan dolap, çocuğun üzerine devrildi. Dolabın altından annesi tarafından kurtarılan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kumsal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü duyan ailesi, gözyaşları döktü. Cansız bedeni savcılık incelemesi için hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Son dakika haberi... Devrilen dolabın altında kalan minik Kumsal, hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Devrilen dolabın altında kalan minik Kumsal, hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Devrilen dolabın altında kalan minik Kumsal, hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Devrilen dolabın altında kalan minik Kumsal, hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Devrilen dolabın altında kalan minik Kumsal, hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Devrilen dolabın altında kalan minik Kumsal, hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Devrilen dolabın altında kalan minik Kumsal, hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Devrilen dolabın altında kalan minik Kumsal, hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Devrilen dolabın altında kalan minik Kumsal, hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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