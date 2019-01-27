Devrilen Araçtan Sağ Çıktı
İzmir'in Konak ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
İzmir'in Konak ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi'nde 35 KH 4312 plakalı hafif ticari araç, sürücü Serkan Kartal'ın (23) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.
Parçaları yola savrulan hafif ticari araçtan sürücü Kartal kendi olanaklarıyla çıktı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kartal, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaynak: AA