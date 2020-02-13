Devrekli Şair Anadol düzenlenen törenle anıldı.

13.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:32

Devrekli Şair Güzin Anadol düzenlenen törenle anıldı.



Devrekli Şair Güzin Anadol ölümünün 15. Yıldönümünde Devrek Cumhuriyet Alanında düzenlenen törenle anıldı.



Devrek Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği (ROSAK) tarafından düzenlenen anma etkinliğine, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve sanatseverler katıldı.



Tören Müfide Güzin Anadol'un Devrek Cumhuriyet Alanı'nda bulunan büstüne çelenklerin konulmasının ardından başladı. Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler, bilim, sanat ve kültür insanları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törende bir konuşma Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği (ROSAK) Başkanı İbrahim Tığ, "Rüştü Onur gibi bir önemli şair-yazarımız da Müfide Güzin Anadol'dur. Devrek'in adının duyurulması, Türk edebiyatında söz edilmesini sağlayan hemşerilerimizle her zaman övünüyoruz" dedi.



Devrekli şair-yazar Müfide Güzin Anadol'u ölümünün 15.yılında saygıyla andıklarını ve Şubat ayının bir çok yazar, sanatçı ve aydının yaşamını yitirdiğini hatırlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA