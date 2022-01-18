Devrek'te taşımalı eğitime kar tatili
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel
ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Devrek Kaymakamı Ümit Altay yaptığı açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olmaya başladığını bildirdi. Kaymakam Altay, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri