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Devrek'te taşımalı eğitime kar tatili

Devrek'te taşımalı eğitime kar tatili
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Devrek Kaymakamı Ümit Altay yaptığı açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olmaya başladığını bildirdi. Kaymakam Altay, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.


Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri

Devrek, kar, Güncel, Haber

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