Son dakika haber... Devrek'te çıkan yangında 1 kişi öldü
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Son dakika haber... Devrek'te çıkan yangında 1 kişi öldü

09.12.2020 18:14 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:22

Son dakika haberler: Devrek'te çıkan yangında 1 kişi öldü Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

Devrek'te çıkan yangında 1 kişi öldü

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Devrek'in Yeşilöz Köyünde Durmuş Kıyır'a ait ahşap evde sebebi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Devrek itfaiyesi ve Dirgine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme araçları olay yerine kısa sürede intikal ederek yangını kontrol altına aldılar.

Son dakika haber... Devrek'te çıkan yangında 1 kişi öldü
Son dakika haber... Devrek'te çıkan yangında 1 kişi öldü
Son dakika haber... Devrek'te çıkan yangında 1 kişi öldü
Son dakika haber... Devrek'te çıkan yangında 1 kişi öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FİKRİ ERDEM

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