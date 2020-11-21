Devrek'te belediye çalışanlarına antikor testi yapıldı

Devrek Belediyesi bünyesinde çalışan tüm personel ile belediye meclis üyelerine antikor testi yapıldı.

Devrek Belediyesi bünyesinde çalışan tüm personel ile belediye meclis üyelerine antikor testi yapıldı.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, pandemi sürecinde belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi, bulaş riskinin en aza indirilmesi ve belediye çalışanlarının sağlığı açısından tüm personel ve belediye meclis üyelerine antikor testi yapılmasını sağladı. Başkan Bozkurt öncülüğünde tüm belediye personeli ve meclis üyelerinden antikor testi yapmak üzere kan numuneleri alınarak laboratuara gönderildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanımız Çetin Bozkurt, "Koronavirüs Covid-19 salgını karşısında Mart ayından bu yana hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Özveri ile mücadele eden çalışanlarımızın sağlığı bizim için önemli. Bu kapsamda tüm çalışanlarımız ile meclis üyelerimize antikor testi yaptırmak üzere özel bir sağlık kuruluşu ile anlaştık. Gerekli kan örnekleri bugün tüm personelimizden alındı. Salgına karşı daha etkin mücadele verebilmek için personelimizin sağlığını ön planda tutmalıyız. Halkımızdan ricamız, kendi sağlıkları ve toplum sağlığı için kurallara titizlikle uymalarıdır. Maske, sosyal mesafe, temizlik, sigara yasağına uymaları ve kalabalık ortamlardan uzak durmalarını istiyoruz. Salgına karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı