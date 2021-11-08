Devrek'e Kent Müzesi kurulacak

Devrek Belediyesince bölgede yok olmaya yüz tutmuş kültürel malzemeler ve antika değeri taşıyan ürünlerin toparlanarak "Devrek Kent Müzesi" oluşturulacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yaptığı açıklamada, kentin hafızasını gözler önüne serebilmek ve geleceğine daha güzel ışık tutmak amacıyla belediye olarak bir kent müzesi oluşturmaya başladıklarını belirtti.

Bir kentin varlığı, tarihi ve kültürel dokusunun hafızası olduğunu vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Geçmişini unutanlar, gelecek yaratamazlar. Çocuklarımızın birçoğu atalarımızın, dedelerimizin, babalarımızın hangi koşullarda yaşamını idame ettirdiklerini, hangi koşullarda iş AŞ ve coğrafi koşullarla mücadele ettiğini bilmiyorlar. Bu müzede 'İlçemizin geçmişi nedir, geçmiş yıllarda yaşayanlar neler yapmış?' bunların hepsini göz önüne sereceğiz."