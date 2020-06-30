Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Bu fotoğraf sebebiyle 13 kişiye rekor ceza
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Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Bu fotoğraf sebebiyle 13 kişiye rekor ceza

İstanbul'da asker uğurlama konvoylarında yaşanan, silahla ateş etme ve trafiği tehlikeye düşürme konularıyla ilgili polis ekiplerince yapılan çalışmada 13 kişiye 65 bin 593 lira ceza kesildi. Kuru sıkı tabanca ile ateş eden bir kişi ise gözaltına alındı.

30.06.2020 07:48 | Son Güncelleme: 30.06.2020 07:56

Esenyurt, Maltepe ve Sarıyer'de asker uğurlama konvoylarında yaşanan olumsuzluklar polisi harekete geçirdi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konvoy halindeyken bir anda durarak yolda meşale yakarak eğlenen ve trafiğe engel olan sürücülerle, drift yapan araç sahiplerine yönelik çalışma başlattı. Ayrıca otomobilden ateş eden bir kişinin yakalanmasına yönelik de araştırma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, görüntüleri medyaya da yansıyan konularla ilgili isimler tek tek belirlendi. Görüntüleri inceleyen ekipler İsa Ç. Emre K., Mevlüt G., Emre B., Furkan Ö., Alihan K., Mehmet Ö., Ömer Faruk Ö., Osman Mert B., Hasan B., Mehmet P., Uğurcan U. ve Batuhan A.'nın kurallara uymadığını tespit etti.

65 BİN 593 LİRA CEZA

Belirlenen 13 şüpheli hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden toplam 27 bin 433 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sosyal mesafe kuralına da uymadıkları anlaşılan 13 kişi için "Hıfzıssıhha Kanunu" kapsamında da 38 bin 160 lira ceza uygulandı.

ARAÇTAN ATEŞ ETTİ

Görüntülerden yapılan tespitlerde, Sarıyer'de araç içerisinden dışarıya tabancayla ateş ettiği tespit edilen Birkan S. de gözaltına alındı. Şüphelinin tabancasının kurusıkı silah olduğu belirtildi.

Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Bu fotoğraf sebebiyle 13 kişiye rekor ceza

Manşet

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