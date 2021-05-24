Devlet Tiyatroları "Bizim Yunus" oyununu Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahneledi

Devlet Tiyatroları (DT), Yunus Emre'nin hayatını anlatan "Bizim Yunus" adlı oyunu, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde sahneledi.

Devlet Tiyatroları (DT), Yunus Emre'nin hayatını anlatan "Bizim Yunus" adlı oyunu, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde sahneledi.

DT'den yapılan yazılı açıklamada, 2021'in, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığı anımsatıldı.

Resmi Gazete'de 30 Ocak 2021'de yayımlanan genelge ile de Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021'in, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Sönmez Atasoy'un yazdığı, DT Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt'un yönettiği "Bizim Yunus" adlı oyunun, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahnelendiği, oyunu, antik tiyatroyu dolduran sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği aktarıldı.

"Seyirciyle ilk defa Aspendos'un tarihi atmosferinde buluştuk"

Kurt, oyunun seyircili ilk kez perde açtığını ifade ederek, "Oyun, ilk gösterimini, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 'Ramazan Etkinlikleri' kapsamında DT tarihinde ilk kez TRT 2'den canlı yayınla seyircisiz bir şekilde gerçekleştirmişti. Seyirciyle ilk defa Aspendos'un tarihi atmosferinde buluştuk." bilgisini verdi.

Antik tiyatrodaki oyunu yaklaşık 1500 sanatseverin izlediğini belirten Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum, bizleri çok mutlu etmenin yanında seyircinin tiyatroyu, bizlerin de hem seyirciyi hem de seyircinin alkışını ne kadar özlediğimizi hatırlattı. Kovid-19 salgını önlemlerinin tümünü alarak gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize katılan tüm seyircilerimize teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Devlet Tiyatroları