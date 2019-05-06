Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni

Cumhurbaşkanlığınca, Kilis'teki iki şehit yakınına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

İstanbul'da 2016 yılında terör saldırısında şehit düşen polis memuru Ali Osman Şahin ve 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan piyade uzman çavuş Yunus Emre Doğan'ın ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Vali Recep Soytürk, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, şehitlik makamının rütbelerin en yükseği olduğunu belirterek, şehit ailelerine sabır diledi.

Törene Garnizon Komutanı Piyade Albay Hasan Ufuk Arıcan, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Alay Komutanı Hakan Başaklıgil ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA