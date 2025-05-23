Devlet memurları için Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2025 arefe günü memurlar için tatil mi?

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca kamu çalışanı, "Devlet memurları için Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?" ve "2025 arefe günü memurlar için tatil mi?" sorularının yanıtını merak ediyor. Tatil planlarını netleştirmek isteyen devlet memurları, resmi bayram tatil takvimini araştırmaya başladı. 2025 yılı Kurban Bayramı resmi takvime göre 6 Haziran Cuma günü başlıyor. Peki, memurlar için tatil ne zaman başlıyor ve arefe günü çalışılacak mı? İşte detaylar...

DEVLET MEMURLARI İÇİN BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bu durumda bayram, hafta sonu tatili ile birleşmiş oluyor.

Resmi Bayram Tatil Takvimi (2025):

5 Haziran 2025 Perşembe (Arefe Günü): Yarım gün resmi tatil

6 Haziran 2025 Cuma: Bayramın 1. günü

7 Haziran 2025 Cumartesi: Bayramın 2. günü

8 Haziran 2025 Pazar: Bayramın 3. günü

9 Haziran 2025 Pazartesi: Bayramın 4. günü

AREFE GÜNÜ MEMURLAR İÇİN TATİL Mİ?

2025 yılı Kurban Bayramı'nda devlet memurlarının tatili 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlıyor ve 9 Haziran Pazartesi günü sona eriyor. Arefe günü yarım gün tatil olduğu için toplamda 4,5 günlük bir resmi tatil süresi oluşmuş oldu.

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