Devlet memurları için Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2025 arefe günü memurlar için tatil mi?

Devlet memurları için Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2025 arefe günü memurlar için tatil mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılında Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Arefe günü devlet memurları için tatil mi olacak? Bu soruların yanıtları, devlet memurlarının tatil planlarını etkileyecek önemli detaylar içeriyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca kamu çalışanı, "Devlet memurları için Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?" ve "2025 arefe günü memurlar için tatil mi?" sorularının yanıtını merak ediyor. Tatil planlarını netleştirmek isteyen devlet memurları, resmi bayram tatil takvimini araştırmaya başladı. 2025 yılı Kurban Bayramı resmi takvime göre 6 Haziran Cuma günü başlıyor. Peki, memurlar için tatil ne zaman başlıyor ve arefe günü çalışılacak mı? İşte detaylar...

DEVLET MEMURLARI İÇİN BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bu durumda bayram, hafta sonu tatili ile birleşmiş oluyor.

Resmi Bayram Tatil Takvimi (2025):

5 Haziran 2025 Perşembe (Arefe Günü): Yarım gün resmi tatil

6 Haziran 2025 Cuma: Bayramın 1. günü

7 Haziran 2025 Cumartesi: Bayramın 2. günü

8 Haziran 2025 Pazar: Bayramın 3. günü

9 Haziran 2025 Pazartesi: Bayramın 4. günü

Devlet memurları için Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2025 arefe günü memurlar için tatil mi?

AREFE GÜNÜ MEMURLAR İÇİN TATİL Mİ?

2025 yılı Kurban Bayramı'nda devlet memurlarının tatili 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlıyor ve 9 Haziran Pazartesi günü sona eriyor. Arefe günü yarım gün tatil olduğu için toplamda 4,5 günlük bir resmi tatil süresi oluşmuş oldu.

İlgili Haberler
2025 Kurban Bayramı memur tatil takvimi! Devlet memurları için Kurban Bayramı tatili kaç gün? Arefe günü memurlar için tatil mi?2025 Kurban Bayramı memur tatil takvimi! Devlet memurları için Kurban Bayramı tatili kaç gün? Arefe günü memurlar için tatil mi?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada

Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Dev maç şifresiz kanalda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı

Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi

Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi

CHP'nin yeni meclis başkanvekili belli oldu
Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı

Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.