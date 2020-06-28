Devlet, kendisinden çalanı affetmez! Ambulans hilesiyle milyonluk vurgunda yakayı ele verdiler
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Devlet, kendisinden çalanı affetmez! Ambulans hilesiyle milyonluk vurgunda yakayı ele verdiler

Devlete ÖTV ödememek için yurt dışından getirilen araçlara ambulans süsü veren çete çökertildi. 45 kişi hakkında iddianame düzenlenirken dava Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Devlet, kendisinden çalanı affetmez! Ambulans hilesiyle milyonluk vurgunda yakayı ele verdiler
28.06.2020 08:32 | Son Güncelleme: 28.06.2020 08:36

İstanbul'da ÖTV'den kaçmak için lüks araçları sahte belgelerle ambulansa çevrilmiş gibi gösterip yurda sokan şebeke çökertildi. 45 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturmada Kovid-19 sürecinde sağlık hizmetleri konusundaki hassasiyetleri kullanan bir çetenin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) kaçınmak için lüks otomobilleri ambulansa çevirerek akıllara durgunluk veren bir yöntemle gümrükten geçirip ülkeye getirdikleri ortaya çıktı.

Ulaşılan iddianameye göre akıl almaz skandal şöyle açığa çıktı:

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaçakçılık suçları soruşturma bürosu geçtiğimiz aylarda, yurt dışından temin edilen lüks otomobillerin Türkiye'ye usulsüz şekilde getirildiği bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Etiler, Florya, Fulya ve Şişli'de bulunan çok sayıda lüks oto galerisine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 20 lüks otomobile tedbir konuldu. İthal edilen bu araçların ambulans adı altında vasıf değişikliğiyle gümrük vergileri kısmen ödenerek ya da hiç ödenmeyerek Türkiye'ye sokulduğu belirlendi. Araçların bir kısmının ambulans maskesiyle ülkemize sokulduğu, bir kısmının da yurtdışında çalıntı kaydı olduğu, Interpol tarafından aranan ve turistik kolaylıklardan faydalanarak yurda getirilen otomobillerden oluştuğu anlaşıldı.

- Çetenin ilk tescil belgesi için 'sahte trafik izin belgesi' düzenlemek suretiyle aracın alıcısına usulsüz evrak ibraz ederek orijinal belge gibi noterlere müracaat sağladığı da tespit edildi. Şüphelilerin sahte izin belgesi üzerinde aracın orijinal şasi numarası harf ya da rakam gruplarını değiştirerek noterlerde ikiz şasi numarasının görülmesini engelledikleri de belirlendi. Ayrıca hazırladıkları sahte şahadetname ve evrak üzerinde değiştirilmiş şasi numaraları ile ilk tescil işlemini ÖTV'siz yaptırdıkları, ilk tescil işleminin bitimine yakın şasi numarasında yanlışlık olduğunu söyleyerek orijinal şasi numarası ile trafik tescil belgesi aldıkları da ortaya çıktı.

SAĞLIK ŞİRKETİ DEĞİLMİŞ

- Alo01ceren" isimli şirketin ise lüks araç kaçakçılığı yapmak için kurulduğu ortaya çıktı. Sermayesi 100 bin TL olan bu şirketin Adana'da faaliyet gösterdiği, lüks araçları hazırladığı sahte belgelerle, 'Ambulansa dönüştü' şeklinde satın aldığı ortaya çıktı. Adana İl Sağlık Müdürlüğü Alo01ceren adı altında sağlık hizmetinde faaliyet gösteren bir firmanın olmadığını, motor numaraları ve plakaları belirlenen araçlara ruhsatlandırma yapılmadığı ve o tarihlerde müdürlük tarafından hiç hasta nakil aracı uygunluk belgesi düzenlenmediğini bildirdi.

DAVA AĞIR CEZADA

Savcı Sami Şahin tarafından Alo01ceren şirketinin sahibi Orkun Tüylü, müdürü Tamer Doğan ile adı geçen otomobil firmalarının müdürlerinin de aralarında olduğu 45 şüpheli hakkında "Resmi belgede sahtecilik ve 5607 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından iddianame düzenlendi. Dava Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Öte yandan yetkili firma, 11 aracın iadesi için dosyaya talepte bulunarak, araçların ÖTV'sini yatırıp iadelerini talep etti. Şahin ise, araçların ÖTV'yi ödemelerinin var olan kaçakçılık suçunun değiştirmeyeceği gerekçesiyle talebi reddetti. Mamhekede red kararını onayladı. (Sabah)

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