Devlet ile vatandaş buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Devlet ile vatandaş buluştu

19.03.2021 15:56 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:05
Devlet ile vatandaş buluştu

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, kurum amirleri ile birlikte, vatandaşla buluşma kapsamında Evrenuşağı Mahallesi'nde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, kurum amirleri ile birlikte, vatandaşla buluşma kapsamında Evrenuşağı Mahallesi'nde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Mahalle Muhtarı Erdoğan Akın'dan mahallenin ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi alan Kaymakam Ertürkmen, Evrenuşağı İlkokulu'nu da ziyaret etti. Eğitime açık sınıfları gezerek, öğretmen ve öğrencilerle görüştü. Ardından öğretmenlerle toplantı salonunda sohbet eden Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Okul Müdürü Kudret Aydoğan'dan okul ve öğrenciler hakkında bilgi aldı. - SAMSUN

Devlet ile vatandaş buluştu
Devlet ile vatandaş buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Akif Ersoy Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akbağ Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Cenk Tosun Metin Oktay Ünal Karaman Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Devlet ile vatandaş buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 16:15:54. #1.14#
title