Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İlk ziyareti Kasapoğlu gerçekleştirdi Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Anıtkabir'e giderek Ata'nın huzuruna çıktı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun subayı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Başkomutan'ı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş için Samsun'a çıkmasının üzerinden tam 101 geçti. Aziz Atatürk'ün kurtuluş için Anadolu'ya geçtiği gün, bugün Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor.

Bayramın ilk saatlerinde, Atatürk'ün huzuruna ilk gelen de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldu.

MOZOLEYE ÇELENK BIRAKILDI

Kasapoğlu, beraberindeki heyet ile Aslanlı Yol'da yürüdükten sonra Ata'nın huzuruna çıktı. Atatürk mozolesine çelenk bırakıldıktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Bakan Kasapoğlu, İstiklal Marşı'nın ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve mesajını okudu.

TÜRKİYE, BALKONDAN İSTİKLAL MARŞI OKUYACAK

Öte yandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 101'inci yıldönümü tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak. Saat 19.19'da tüm Türkiye balkonlarından İstiklal Marşı'nı okuyacak.

ERDOĞAN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Milletimizin, gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bundan 101 yıl önce 19 Mayıs günü Samsun'a ayak basarak ilk adımı atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm askerlerimizi tazimle yadediyorum. Bugün Kars Kağızman'da bir askerimiz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Yarın saat 19.19'da tüm statlarımız aydınlatılarak İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi evlerinin pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyoruz" ifadeleriyle vatandaşlara çağrıda bulunmuştu.