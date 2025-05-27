Devlet Devrim öldü mü, kaç yaşındaydı? SON DAKİKA

Türk sinemasının hafızalara kazınan isimlerinden biri olan Devlet Devrim, özellikle Yeşilçam dönemine damga vuran oyunculuğuyla hatırlanıyor. Son dönemde hakkında çıkan haberler ve sağlık durumuna ilişkin iddialar, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Sanat dünyasının sevilen isimlerinden olan Devrim'in, yaşadığı sağlık sorunları ve ekranlardan uzun süredir uzak oluşu, "Devlet Devrim hayatını kaybetti mi?" ve "Devlet Devrim kaç yaşındaydı?" gibi soruların yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Peki, Devlet Devrim öldü mü, sağlık durumu nasıl? Devlet Devrim kaç yaşında? İşte, detaylar…

DEVLET DEVRİM ÖLDÜ MÜ, KAÇ YAŞINDA?

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan usta oyuncu Devlet Devrim, 81 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi, Film Sanayi ve Tüm Sanatçılar Güçlendirme Vakfı (Film-San) tarafından bugün, 27 Mayıs 2025 Pazartesi günü sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk sinemasının Siyah Boncuk'u, menekşe gözlü oyuncu Devlet Devrim'i kaybettik. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun."

Devlet Devrim öldü mü

Sanat camiasında derin bir üzüntü yaratan bu kayıp, Yeşilçam dönemine damga vurmuş bir dönemin son temsilcilerinden birinin vedası olarak değerlendirildi. Devlet Devrim, kariyeri boyunca birçok filmde rol alarak sinema tarihine iz bırakan oyuncular arasında yer almıştı.