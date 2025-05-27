Devlet Devrim kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeşilçam'ın 'kara boncuğu' Devlet Devrim hangi filmlerde oynadı?

Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden biri olan Devlet Devrim, oyunculuk kariyeri ve zarif duruşuyla bir döneme damga vurdu. "Kara boncuğu" lakabıyla anılan sanatçının yaşam öyküsü, memleketi ve rol aldığı filmler sosyal medyada yeniden gündem olurken, hakkında en çok merak edilen sorular araştırılmaya başlandı. İşte, Devlet Devrim'e dair merak edilenler...

DEVLET DEVRİM KİMDİR?

Türk sinemasının unutulmaz simalarından biri olan Devlet Devrim, özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda rol aldığı filmlerle Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran usta bir oyuncudur. 1944 yılında Mısır'ın İskenderiye kentinde dünyaya gelen sanatçı, Türk bir anne ve Mısırlı bir babanın çocuğu olarak doğmuştur. Henüz 2 yaşındayken annesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Devrim, yaşamını burada sürdürmüştür.

Oyunculuk kariyerine, 1961 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği Sinema Güzeli Yarışması'nda birinci olarak adım atan Devlet Devrim, kısa sürede sinema dünyasında kendine yer edinmiştir. Göz alıcı güzelliği ve duru oyunculuğuyla tanınan sanatçı, Yeşilçam'da "Kara Boncuk" ve "Menekşe Gözlü Oyuncu" lakaplarıyla anılmıştır.

Devlet Devrim kimdir, kaç yaşında

DEVLET DEVRİM HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Devlet Devrim, sinema kariyeri boyunca birçok filmde başrol ve yardımcı rollerde yer aldı. Oynadığı bazı önemli filmler şunlardır:

Siyah Boncuk

Kırık Hayatlar

Aşk ve Kin

Bana Derler Fosforlu

Gönül Ferman Dinlemez

Oyunculuğundaki samimiyet ve içtenlik, onu Türk sinemasının en sevilen kadın oyuncularından biri haline getirmiştir.

Devlet Devrim hangi filmlerde oynadı

DEVLET DEVRİM EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Yeşilçam sinemasının simge isimlerinden biri olan Devlet Devrim, yalnızca oyunculuğuyla değil, zarif duruşu ve etkileyici ekran varlığıyla da akıllarda yer etti. Usta sanatçının özel hayatı da, vefatının ardından yeniden gündeme geldi.

Yeşilçam'ın unutulmaz kadın oyuncularından Devlet Devrim, 1970 yılında tanıştığı Agâh Selçuk Bey ile 71 yılında evlendi ve bu evlilik, dönemin en çok konuşulan birliktelikleri arasında yer aldı. Sanat camiasından uzak, daha sade bir yaşam sürmeyi tercih eden Devlet Devrim'in eşi Agâh Selçuk, 2015 yılında hayatını kaybetti.

Sanatçının evlilik sonrası sinemaya ara verdiği ve eşinin isteği üzerine sahne hayatından uzaklaştığı bilinirken, özel yaşamını basından uzak sürdürmeyi tercih ettiği öğrenildi. Bu sebeple Devlet Devrim'in eşiyle ilgili herhangi bir açıklama ya da kamuya açık bilgi kaydı bulunmamaktadır.

Devlet Devrim evli mi

DEVLET DEVRİM KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Devlet Devrim, 1944 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 81 yaşındayken hayatını kaybetmiştir. Sanatçının vefatı, sinema dünyasında derin bir üzüntüyle karşılanmış ve Film-San Vakfı tarafından duyurulmuştur.