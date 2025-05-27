Yeşilçam'ın simge isimlerinden biri olan Devlet Devrim, yaşamını yitirmesiyle birlikte bir kez daha gündeme geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncunun rahatsızlığı ve ölüm nedeni, sanatseverler arasında büyük merak konusu oldu. Sosyal medyada " Devlet Devrim'in hastalığı neydi?" sorusu sıkça araştırılıyor. Peki, Devlet Devrim'in hastalığı neydi? Yeşilçam'ın 'kara boncuğu' Devlet Devrim neden öldü? İşte, merak edilen o soruların yanıtları…

DEVLET DEVRİM NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Yeşilçam'ın "Kara Boncuğu" olarak tanınan usta oyuncu Devlet Devrim, 27 Mayıs 2025 yılında hayatını kaybetti. 81 yaşındaki sanatçının ölüm nedeni, yaşadığı kalp rahatsızlığı olarak açıklandı. Kalp ritminin ciddi şekilde düşmesi nedeniyle Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınan Devrim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Devlet Devrim neden öldü

Sanat dünyasında derin üzüntü yaratan bu kayıp, hem meslektaşları hem de hayranları tarafından büyük bir hüzünle karşılandı. Devlet Devrim, Türk sinemasının altın döneminde birçok filmde rol almış ve unutulmaz performanslara imza atmıştı.