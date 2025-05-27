Devlet Devrim'in hastalığı neydi? Yeşilçam'ın 'kara boncuğu' Devlet Devrim neden öldü?

Devlet Devrim'in hastalığı neydi? Yeşilçam'ın 'kara boncuğu' Devlet Devrim neden öldü?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilçam'ın simge isimlerinden biri olan Devlet Devrim, yaşamını yitirmesiyle birlikte bir kez daha gündeme geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncunun rahatsızlığı ve ölüm nedeni, sanatseverler arasında büyük merak konusu oldu. Sosyal medyada "Devlet Devrim'in hastalığı neydi?" sorusu sıkça araştırılıyor. Peki, Devlet Devrim'in hastalığı neydi, neden öldü? İşte detaylar…

Yeşilçam'ın simge isimlerinden biri olan Devlet Devrim, yaşamını yitirmesiyle birlikte bir kez daha gündeme geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncunun rahatsızlığı ve ölüm nedeni, sanatseverler arasında büyük merak konusu oldu. Sosyal medyada " Devlet Devrim'in hastalığı neydi?" sorusu sıkça araştırılıyor. Peki, Devlet Devrim'in hastalığı neydi? Yeşilçam'ın 'kara boncuğu' Devlet Devrim neden öldü? İşte, merak edilen o soruların yanıtları…

DEVLET DEVRİM NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Yeşilçam'ın "Kara Boncuğu" olarak tanınan usta oyuncu Devlet Devrim, 27 Mayıs 2025 yılında hayatını kaybetti. 81 yaşındaki sanatçının ölüm nedeni, yaşadığı kalp rahatsızlığı olarak açıklandı. Kalp ritminin ciddi şekilde düşmesi nedeniyle Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınan Devrim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Devlet Devrim'in hastalığı neydi? Yeşilçam'ın 'kara boncuğu' Devlet Devrim neden öldü?Devlet Devrim neden öldü

Sanat dünyasında derin üzüntü yaratan bu kayıp, hem meslektaşları hem de hayranları tarafından büyük bir hüzünle karşılandı. Devlet Devrim, Türk sinemasının altın döneminde birçok filmde rol almış ve unutulmaz performanslara imza atmıştı.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu

İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu! Kurşun yağdırıp kayıplara karıştı
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni uygulamayla elektrik faturalarında yüzde 93'lük artış gündemde

Elektrik faturalarında %93'lük artış gündemde
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an

Ne bu özgüven? Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan maç tatil edildi
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.