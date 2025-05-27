Devlet Devrim eşi kimdir? Devlet Devrim eski eşi kim?

"Devlet Devrim eşi kimdir?" ve " Devlet Devrim'in eski eşi kim?" gibi aramalar, sanatçının hayatına dair en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Devlet Devrim kiminle evlendi? Eşi kimdir? İşte detaylar…

DEVLET DEVRİM EŞİ KİMDİR?

Devlet Devrim, 1944 yılında Mısır'ın İskenderiye kentinde doğmuş, Türk sinemasının önemli isimlerinden biridir. Gerçek adı Devlet Muhsin olan sanatçı, Türk bir anne ve Mısırlı bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Henüz 2 yaşındayken annesiyle birlikte Türkiye'ye taşınmış ve burada büyümüştür.

1961 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği kapak yıldızı yarışmasında birinci olarak sinema kariyerine adım atan Devrim, 1963 yapımı "Çiçeksiz Bahçe" filmiyle oyunculuğa başlamıştır. 1960'lı yıllarda birçok Yeşilçam filminde rol alarak adını duyurmuştur. 1971 yılında evlendikten sonra oyunculuk ve sahne yaşamını noktalayan sanatçı, 1999 yılında "Kurtlar Sofrası" adlı dizide tekrar ekranlara dönmüştür.

Çiçeksiz Bahçe (1963)

Geçim Dünyası (1963)

Silahların Öcü (1963)

Beni Osman Öldürdü (1963)

İstanbul'un Kızları (1964)

Muhteşem Serseri (1964)

Kara Memed (1964)

Mor Defter (1964)

Vur Gözünün Üstüne (1964)

Vatansız Haydut (1964)

Günahsız Katiller (1964)

Günah Kadınları (1964)

Halk Çocuğu (1964)

Kırk Küçük Anne (1964)

On Korkusuz Adam (1964)

Haremde Dört Kadın (1965)

Konyakçı (1965)

Ölüm Saçan Dudaklar (1965)

Yasak Sokaklar (1965)

On Korkusuz Kadın (1965)

Dokuz Canlı Adam (1965)

Biz de Vatandaşız (1965)

Konuşan Gözler (1965)

Beni Kadınlara Sor (1965)

Hacı Baba (1965)

Ölüme Kadar (1965)

Kasımpaşalı (1965)

Yıldıztepe (1965)

Sayılı Dakikalar (1965)

Kırık Hayatlar (1965)

Kasımpaşalı Recep (1965)

Dağ Çiçeği (1965)

Aman Dünya Ne Dar İmiş (1965)

Yalnız Adam (Kibar Haydut) (1966)

Fatih'in Fedaisi (1966)

Hazreti Ayşe (1966)

Beynimdeki Şeytan (1966)

Para Kadın Silah (1966)

Çingene (1966)

İçimdeki Alev (1966)

Ben Bir Sokak Kadınıyım (1966)

Hazreti Süleyman ve Saba Melikesi (1966)

Battal Gazi (1966)

Çalıkuşu (1966)

Kara Fatma (1966)

Dört Kurşun (1966)

Meyhanenin Gülü (1966)

Kadın Avcıları (1966)

Bombacı Emine (1966)

Kan ve Kurşun (1966)

Zaloğlu (1966)

Bombacı Emine (1966)

Korkusuz Adam (1966)

Zehirli Hayat (1966)

Akbulut Malkoçoğlu ve Karaoğlan'a Karşı (1967)

Karaoğlan: Bizanslı Zorba (1967)

Kilink Soy ve Öldür (1967)

Yarın Çok Geç Olacak (1967)

Bir Katil Sevdim (1967)

Düşman Aşıklar (1967)

Ağa Düşen Kadın (1967)

Kızıl Tehlike (1967)

Kilink Caniler Kralı (1967)

Kanunsuz Toprak (1967)

Acı Türkü (1967)

Çıldırtan Arzu (1967)

Sözde Kızlar (1967)

Harun Reşid'ın Gözdesi (1967)

Ajan 14 Yosmalar Arasında (1967)

Şafak Sökmesin (1968)

Yedi Köyün Zeynebi (1968)

Bağdat Yolu (1968)

Tatlı Sevgilim (1969)

Rüzgar Hafiye (1969)

Gel Desen Gelemem Ki (1969)

Fato / Ya İstiklal Ya Ölüm (1969)

Gümüş Gerdanlık (1972)

Maskeli Canavar (1973)

Kurtlar Sofrası (1999) - TV dizisi