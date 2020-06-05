Devlet desteği ile kurduğu serada yıl boyunca ürün hasat ediyor Devlet desteği ile kurduğu serada yıl boyunca ürün hasat ediyor Niğde'de devlet desteği ile kurduğu serada yıl boyunca organik domates, biber, salatalık, fasulye üretiyor.

Devlet desteği ile kurduğu serada yıl boyunca ürün hasat ediyor

NİĞDE - Niğde'de devlet desteği ile kurduğu serada yıl boyunca organik domates, biber, salatalık, fasulye üretiyor.

Niğdeli çiftçi Ayhan Gedik, Bor ilçesi'ne bağlı Çukurkuyu beldesinde 150 bin lirası hibe olmak üzere 300 bin liraya kurulan 5 dönümlük sera kurdu.

Serayı ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, kurulan seranın Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Desteğiyle faaliyete geçtiğini söyledi.

Seracılığın Niğde'de geliştiğini ifade den Baş, " sera devlet desteği ile kuruldu. 150 bin hibe olarak verildi. domates, biber, fasulye gibi ürünlerin yetiştiriliyor. Niğde, tarımda bir markalaşma yolunda ilerliyor. Potansiyeli çok yüksek, farklı avantajları var. Yerinde üretim, yerinde işleme, yerinde pazarlama zincirini oluşturmaya çalışıyoruz. Büyük oranda başardık. Bundan sonraki süreçte tarımda sayılı illerden biri haline gelecek. Seracılık ilimizde gelişiyor eksikliğini hissettiğimiz bir alandı. Seracılığı geliştirme aşamasına girdik" dedi.

Üretici Ayhan Gedik ise: "serada devlet desteğiyle üretime başladık. Hedefimiz yerli tohumdan orijinal fideler yetiştirmek. Niğde'de ilk defa Serayla Alsancak domatesinin yetişebildiğini gösterdik. 12 ay üretim yapabilmenin önünü açmaya çalışıyoruz. Bunu da yüzde 50 başardık. Bundan sonra bu işi yapmak isteyenlere yardımcı olmak istiyoruz. Kış mevsiminde Akdeniz bölgesine bağlı olduğumuz için burada yeni bir sektörün önünü açmaya çalışıyoruz " diye konuştu.

Kaynak: İHA