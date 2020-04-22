Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak - Haber
Devlet Bahçeli, 23 Nisan, Türkiye, Politika, Güncel

Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tedbirlerin en üst seviyede tutulacağı 23 Nisan özel oturumuna MHP Lideri Devlet Bahçeli katılacak.

22.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:00
Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan'da özel oturumla toplanacak. Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu oturumda yer almayacak.

BAHÇELİ, KATILMAYI DÜŞÜNÜYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisine gelen oturum davetini kabul edip etmediği henüz netlik kazanmazken, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin oturuma katılacağı öğrenildi.

MİLLETVEKİLLERİNE 'ÖNLEM' UYARISI

TBMM, koronavirüs salgının gölgesinde ilk kez bir oturum gerçekleştirecek. Tedbirlerin alınacağı bu oturumda, milletvekillerinin de bu önlemlere tam anlamıyla uyması isteniyor.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un; virüs nedeniyle milletvekili sayısından endişe ettiği, bu nedenle bazılarına özel bir istekte bulunarak, gelmemelerini istediği belirtiliyor.

Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar Haber
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı Haber
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Dünya koronaya kilitlenmişken Afrika ülkesinde 150 kişi 'gizemli hastalık'tan öldü Haber
Dünya koronaya kilitlenmişken Afrika ülkesinde 150 kişi "gizemli hastalık"tan öldü
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi Haber
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
Türkiye'de bir ilk! Ankara'da ilçe belediyesi, internet satmak için lisans aldı Haber
Türkiye'de bir ilk! Ankara'da ilçe belediyesi, internet satmak için lisans aldı
Ramazan genelgesi yayımlandı: İftar, sahur, pide satışı için yeni karar Haber
Ramazan genelgesi yayımlandı: İftar, sahur, pide satışı için yeni karar
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, 'Neden kaçtınız' sorusuna küstah yanıt
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Virüs laboratuvarda üretildi' iddialarına nokta koyacak açıklama
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Faik Öztrak Ziya Selçuk Muhammet Emin Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Ebru Şallı Hande Yener Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Lionel Messi Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 11:00:03. #1.15#
title